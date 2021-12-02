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На Виннитчине верующие УПЦ выйдут на акцию протеста против «черных регистраторов» ПЦУ

02.12.2021 / 16:30
На Виннитчине верующие УПЦ выйдут на акцию протеста против «черных регистраторов» ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
К участию в акции епархия приглашает всех православных винничан и жителей области

В Виннице Украинская Православная Церковь проведет мирное собрание и акцию протеста против незаконной перерегистрации религиозных общин.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Винницкой епархии, 3 декабря верующих приглашают прийти к зданию Винницкой областной государственной администрации в 12.00.

Поводом для собрания стала информация об очередной попытке незаконной перерегистрации общин Украинской Православной Церкви в селах Бахтин, Вербовец и Снитков Винницкой области, которую, по данным епархии, проводит руководитель управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации Игорь Салецкий.

«На его совести целый ряд злоупотреблений, более 30 ограбленных рейдерами общин, раны беззакония и конфликтов из-за бумажного «перевода в ПЦУ» живых православных общин. Хватит! Терпение православных винничан лопнуло. Мы больше не допустим ни одной незаконной перерегистрации общин УПЦ со стороны преступника, скрывающегося в кабинетах областной администрации. В пятницу, 3 декабря, в 12:00 в Виннице возле здания Винницкой областной государственной администрации (улица Соборная, 70) мы выходим на мирное собрание и акцию протеста», – указано в объявлении.

К участию в акции епархия приглашает всех православных винничан и жителей области.

Одним из требований участников будет увольнение и наказание «черного регистратора» Игоря Салецкого.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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