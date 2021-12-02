Войти | Зарегистрироваться
17:13

четверг,
02 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ объяснили, почему нельзя опаздывать на Литургию

02.12.2021 / 15:45
В УПЦ объяснили, почему нельзя опаздывать на Литургию
Источник: Центр информации УПЦ
Он отметил «чрезвычайную атмосферу», ощущение Божьего присутствия на проскомидии

Присутствие верующих на первой, подготовительной части Божестенной литургии – проскомидии - имеет особое значение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал иеромонах Афанасий (Стрельцов) для проекта «Тайны богослужения».

Священник напомнил, что для священнослужителей и мирян проскомидия должна быть исполнена духовной глубины и осознания Жертвы Господа ради нас.

Иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал об особом смысле тропаря «Искупил ны еси от клятвы законные…» и о пяти просфорах для совершения Литургии — как упоминании о евангельском чуде умножения хлебов. 

«В Священном Писании говорится, что Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и священник молится, чтобы Господь смыл все наши грехи. Важно быть на приношении, чтобы совершить эту молитву, чтобы священник принял твои дары. Потому что в конце этого приношения он опустит в Кровь Христову, спасающую каждого из нас», - рассказал отец Афанасий.

Он отметил «чрезвычайную атмосферу», ощущение Божьего присутствия на проскомидии.

«Осознание того, что Господь в этот момент находится рядом с нами - именно это заставляет нас мыслить совсем другими категориями, отрываться от земной суеты и стремиться всей душой к Нему», - подчеркнул священник.

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.