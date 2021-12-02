В УПЦ объяснили, почему нельзя опаздывать на Литургию

Священник напомнил, что для священнослужителей и мирян проскомидия должна быть исполнена духовной глубины и осознания Жертвы Господа ради нас.
Иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал об особом смысле тропаря «Искупил ны еси от клятвы законные…» и о пяти просфорах для совершения Литургии — как упоминании о евангельском чуде умножения хлебов.
«В Священном Писании говорится, что Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и священник молится, чтобы Господь смыл все наши грехи. Важно быть на приношении, чтобы совершить эту молитву, чтобы священник принял твои дары. Потому что в конце этого приношения он опустит в Кровь Христову, спасающую каждого из нас», - рассказал отец Афанасий.
Он отметил «чрезвычайную атмосферу», ощущение Божьего присутствия на проскомидии.
«Осознание того, что Господь в этот момент находится рядом с нами - именно это заставляет нас мыслить совсем другими категориями, отрываться от земной суеты и стремиться всей душой к Нему», - подчеркнул священник.
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