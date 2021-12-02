Епископ УПЦ на встрече с Премьер-министром рассказал о позиции Церкви о вакцинации

Церковь не запрещает вакцинацию, однако недопустимо ограничение прав и свобод человека в связи с отсутствием прививки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал епископ Виктор (Коцаба) во время встречи Совета Церквей с Премьер-министром.

Владыка Виктор отметил, что на сегодняшний день нет никаких официальных документов Церкви, запрещающих прихожанам или духовенству вакцинироваться от коронавируса или других заболеваний. Но у Церкви (как и у ВСЦиРО) есть ряд принципиальных позиций по вакцинации.

«Во-первых, любая вакцинация - от коронавируса или других заболеваний - должна быть добровольной. Во-вторых, информация о составе вакцины должна быть прозрачной и открытой. В-третьих, отказ от вакцинации не должен приводить к ограничению прав и свобод человека», - отметил епископ Виктор.

Также в ходе заседания поднимались вопросы социального служения Церкви в условиях пандемии, вакцинации и карантинных ограничений, поставки природного газа для нужд религиозных организаций, суррогатного материнства, судебной реформы, а также вопроса возможной ратификации Стамбульской конвенции и пропаганды однополых отношений.

Епископ Виктор в своем слове подчеркнул, что Украинская Православная Церковь в условиях пандемии совершает свое социальное служение: помогает людям, кормит бедных и обездоленных, помогает лечить больных.

В своем выступлении епископ Виктор выразил обеспокоенность усилением пропаганды ЛГБТ-отношений. В качестве примера был приведен факт государственного финансирования фильма «Мой юный принц», пропагандирующий однополые отношения и оскорбляющий религиозные чувства верующих. «Мы убеждены, что свобода творчества не должна переходить границ и превращаться в дискриминацию христиан и их религиозных взглядов», – сказал епископ Виктор.

Коснувшись вопроса возможной ратификации Украиной Стамбульской конвенции, владыка подчеркнул: «Мы уже много говорили о том, почему ее не следует ратифицировать. Вопрос предотвращения домашнего насилия уже законодательно решен другими нашими национальными законами, которые следует только развивать. Стамбульская конвенция не решает проблемы домашнего насилия, в то же время она легализует гендерные роли, вводит понятие гендерной идентичности и, что еще хуже, вынуждает это вводить в школьную программу. С этой проблемой уже начинают сталкиваться наши учителя. Возникают проблемы в семьях, в школах».

Епископ Виктор выразил надежду, что и в будущем подобные встречи представителей власти и церквей и религиозных организаций будут способствовать дальнейшему диалогу и воплощению общих идей и проектов во благо нашего народа и государства.