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Патриарх Илия поблагодарил РПЦ за признание Абхазии и Южной Осетии частями Грузинской Церкви

02.12.2021 / 12:59
Патриарх Илия поблагодарил РПЦ за признание Абхазии и Южной Осетии частями Грузинской Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Патриарх Илия II от имени грузинского народа поблагодарил Патриарха Кирилла за неоднократное содействие в освобождении граждан, попавших в плен за нарушение временных границ

Грузинский Патриарх Илия II в поздравлении Патриарху Кириллу с 75-летним юбилеем поблагодарил его за признание Абхазии и Южной Осетии частями Грузинской Церкви.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Желаю еще раз выразить благодарность Вам и Русской Православной Церкви за то, что, вопреки политическим интересам, но соблюдая каноны Церкви, официально признаете наши исконные земли – Абхазию и Цхинвальский регион неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви», – написал Патриарх Илия.

Также Патриарх Илия II от имени грузинского народа поблагодарил Патриарха Кирилла за неоднократное содействие в освобождении граждан, попавших в плен за нарушение временных границ.

Илия II отметил также, что в годы патриаршества Святейшего Кирилла в Русской Церкви на новый и высокий уровень поднялись социальное, миссионерское, строительное и просветительско-образовательное направления.

Источник: Inpress.ua
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