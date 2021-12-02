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Митрополит Антоний объяснил, что делать, если чувствуешь вину за уже исповеданный грех

02.12.2021 / 12:30
Митрополит Антоний объяснил, что делать, если чувствуешь вину за уже исповеданный грех
Источник: Центр информации УПЦ
Если человек очищает свою душу от греха, то он должен обязательно работать над тем, чтобы в его душе жили любовь и милосердие

В таинстве Исповеди Господь прощает грехи, но иногда для исцеления души нужно время.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире передачи «Церковь и общество», отвечая на вопрос, нужно ли повторять на исповеди грех, если беспокоит чувство вины.

 «Согласно учению Церкви, грех прощается сразу, когда человек говорит о нём на исповеди. Потому, если этот грех уже не повторяется, о нём на исповеди говорить не надо. Другое дело, если тот или иной грех уже стал нашим пороком (или страстью), так или иначе повторяется. Тогда каждый раз, когда мы себя оцениваем и видим, что виновны перед Богом именно в этом грехе, об нём нужно говорить на исповеди», - сказал владыка Антоний.

 Он сравнил грех с нанесённой на тело раной.

«Мы знаем, что, если человек поранился, его лечит врач - возможно, зашивает рану, - но место увечья будет ещё долго болеть. Так и когда мы грешим: в таинстве Исповеди Господь прощает нам грехи, но последствия грехов так или иначе ещё продолжают влиять на нашу жизнь. И есть такие грехи, когда для исцеления нужно время, проведённое в покаянии, в размышлениях, в духовных делах», - объяснил владыка.

 Лекарством, которое помогает в этом исцелении, является епитимья. 

«Это не наказание, которое священник накладывает на человека за те или иные грехи. Это лекарство, которое помогает человеку исцелить тот или иной грех. Сюда входят и молитвы, и поклоны, и добрые дела» - сказал владыка Антоний.

 Митрополит Антоний подчеркнул, что если человек очищает свою душу от греха, то он должен обязательно работать над тем, чтобы в его душе жили любовь и милосердие.

Он посоветовал каждому в подобных случаях обязательно обращаться к своему духовнику или священнику, которому доверяешь.

 «Самое главное - чтобы мы ощущали грех и были способными правильно, объективно оценивать то, что творится в нашей душе», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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