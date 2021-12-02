Зеленский хочет разрешить двойное гражданство, но для чиновников плохие новости

Об этом говорится в законопроекте №6368, зарегистрированном в Раде 2 декабря, передают Українськi Новини.

Данным документом предусмотрено, что лицо, которое после прекращения гражданства Украины приобрело иностранное гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств), вернулось в Украину на постоянное проживание и подало заявление о возобновлении в гражданстве Украины, приобретает гражданство Украины при отсутствии совершенных преступлений, определенных законом.

При этом для оформления возобновления в гражданстве Украины в установленном порядке вместе с заявлением о возобновлении в гражданстве Украины иностранцем подается декларация о признании гражданином Украины или обязательство прекратить иностранное гражданство, или декларация об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины, или декларация об отсутствии иностранного гражданства.