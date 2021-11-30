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В Карпатах сильно метет, туристов просят сидеть дома

30.11.2021 / 17:44
Спасатели просят туристов не путешествовать в Карпаты из-за ухудшения погоды.

Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщает, что погодные условия в высокогорье Ивано-Франковской области сейчас не лучшие.

"…в периоды ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты. А тем, кто все-таки решится на такое путешествие, следует помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности соответственно подобранных одежды, обуви и т.п. от знания местности и ее природных помех", - говорится в сообщении.

На горе Поп Иван идет снег с, видимость ограничена. Снежный покров составляет около 20 см с полуметровыми переметами. 30 ноября температура достигла 12 градусов мороза, ветер – более 10 метров в секунду.

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