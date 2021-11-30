Киву лишили научной степени

Об этом написала народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады Юлия Гришина в Facebook.

"Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук по госуправлению".

По ее словам, кроме того, руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов, участвовавших в защите диссертации Кивой, лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.