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Умер известный советский режиссер

29.11.2021 / 16:49
В понедельник, 29 ноября, в возрасте 93 лет умер советский и российский режиссер Владимир Наумов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

"Владимир Наумов умер сегодня", - сказал собеседник агентства.

Смерть режиссера для ТАСС подтвердил его сын художник Алексей Наумов.

При этом причина смерти режиссера не уточняется.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как "Бег" с Людмилой Савельевой и Алексеем Баталовым, "Тегеран-43" с Наталией Белохвостиковой и Игорем Костолевским, а также картины "Мир входящему", "Легенда о Тиле" и "Скверный анекдот". Он также выступил одним из сценаристов советского телесериала "Как закалялась сталь" и сыграл в фильмах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар".

В 1983 году Владимир Наумов получил звание народного артиста СССР. В 1985-м он стал лауреатом Государственной премии Советского Союза. Удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), Почета (2013). Обладатель множества кинематографических наград, в том числе Венецианского и Московского кинофестивалей.

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