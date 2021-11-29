Япония закрывается для иностранцев

Об этом заявил премьер-министр Японию Фумио Кисида, сообщает The Mainichi.

Эта мера вступит в силу во вторник, 30 ноября, и продлится около месяца.

По словам Кисиды, закрытие границ Японии является временно мерой до тех пор, пока ученные не получат больше информации о новом штамме коронавируса.