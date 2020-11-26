Столтенберг: Любая агрессия России против Украины будет иметь очень высокую цену

Россия должна осознавать, что любая ее агрессия против Украины будет иметь очень высокую цену, пишет Лента.

«НАТО оказывает Украине большую политическую и военную поддержку как Альянс, это делают также отдельные страны-союзницы, по разным формам в развитии способностей, тренировке, поставке оборудования и различных систем вооружения. При этом Украина является партнером НАТО, но не является членом НАТО, поэтому наша коллективная оборона, действие статьи 5 (Вашингтонского договора) не распространяется на Украину», - заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО проводит внимательный мониторинг ситуации вокруг Украины и делится данными с союзниками. Сейчас нет уверенности в том, какими могут быть следующие действия России. Но тот факт, что концентрация войск продолжается и Россия уже использовала свои войска против Украины, дает повод для тревоги.

«Россия продолжает незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины, она продолжает осуществлять кибернетические и гибридные атаки против Украины. Если учесть все это вместе, возникает причина для глубокого беспокойства в связи с этим развитием. Мы призываем Россию обеспечить прозрачность действий, осуществить деэскалацию и снизить напряжение. Также очевидно - если Россия использует силу против Украины, это будет иметь для нее высокую цену и свои последствия», - подчеркнул Столтенберг.

Глава НАТО предостерег Россию от ошибочных оценок относительно решительности и способности НАТО защитить своих союзников, если это будет необходимо.

«Мы должны убедиться, что нет никакого недопонимания, никаких ошибочных просчетов относительно ресурсов и возможностей НАТО, его способности защитить всех союзников», - добавил Генеральный секретарь НАТО.