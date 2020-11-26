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Столтенберг: Любая агрессия России против Украины будет иметь очень высокую цену

26.11.2021 / 20:48
НАТО оказывает Украине большую политическую и военную поддержку как Альянс

Россия должна осознавать, что любая ее агрессия против Украины будет иметь очень высокую цену, пишет Лента.

«НАТО оказывает Украине большую политическую и военную поддержку как Альянс, это делают также отдельные страны-союзницы, по разным формам в развитии способностей, тренировке, поставке оборудования и различных систем вооружения. При этом Украина является партнером НАТО, но не является членом НАТО, поэтому наша коллективная оборона, действие статьи 5 (Вашингтонского договора) не распространяется на Украину», - заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО проводит внимательный мониторинг ситуации вокруг Украины и делится данными с союзниками. Сейчас нет уверенности в том, какими могут быть следующие действия России. Но тот факт, что концентрация войск продолжается и Россия уже использовала свои войска против Украины, дает повод для тревоги.

«Россия продолжает незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины, она продолжает осуществлять кибернетические и гибридные атаки против Украины. Если учесть все это вместе, возникает причина для глубокого беспокойства в связи с этим развитием. Мы призываем Россию обеспечить прозрачность действий, осуществить деэскалацию и снизить напряжение. Также очевидно - если Россия использует силу против Украины, это будет иметь для нее высокую цену и свои последствия», - подчеркнул Столтенберг.

Глава НАТО предостерег Россию от ошибочных оценок относительно решительности и способности НАТО защитить своих союзников, если это будет необходимо.

«Мы должны убедиться, что нет никакого недопонимания, никаких ошибочных просчетов относительно ресурсов и возможностей НАТО, его способности защитить всех союзников», - добавил Генеральный секретарь НАТО.

Украина, Россия, НАТО, Столтенберг
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