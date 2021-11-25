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Лукашенко решил, кто должен оплачивать эвакуацию нелегальных мигрантов

25.11.2021 / 15:43
Правитель Беларуси Александр Лукашенко высказался об эвакуации нелегальных мигрантов из страны. Он предложил, чтобы эвакуацию оплачивал Евросоюз.

Об этом сообщает агентство БелТА.

"Хотят уехать - пожалуйста. Мы их (мигрантов - Ред.) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали", - сказал Лукашенко на совещании по обсуждению изменений в конституцию, комментируя отмену эвакуационного авиарейса, который должен был доставить мигрантов в Ирак.

Ему ответили, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса.

"Так пусть европейцы заплатят. "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи..." Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет. Это им очень важно", - отметил Лукашенко.

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