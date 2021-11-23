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ДТП в Болгарии: Не менее 45 человек погибли в сгоревшем автобусе

23.11.2021 / 18:11
Болгарская полиция рассматривает две основные версии причины ДТП со сгоревшим автобусом, которое произошло неподалеку от села Боснек.

Главными причинами трагедии могли стать: внезапная техническая неисправность автобуса и человеческий фактор (ошибка водителя). Как пишут Фаты, об этом заявил глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов.

По предварительным данным, погибли 45 или 46 человек (точное количество установят позже. — Ред.), в том числе 12 детей. Семь пассажиров — две женщины и пятеро мужчин — доставили в больницу Пирогов в Софии, их жизни ничего не угрожает. Младшему из тех, кому удалось спастись из горящего автобуса, 17 лет.

Сарафов также сообщил, что многие тела обгорели так, что их будет очень проблематично идентифицировать.

— Тела сожжены до неузнаваемости, необходимо взять образцы для установления личности каждого из них, — заявил он.

Погибшие были гражданами Северной Македонии и Албании. Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что среди погибших граждан Украины нет.

С экскурсии из Стамбула возвращались четыре автобуса с номерами Северной Македонии. Незадолго до трагедии они останавливались на заправочной станции.

ДТП с автобусом в Болгарии произошло в ночь на 23 ноября на трассе София — Благоевград (город в юго-западной части Болгарии. — Ред.).

ДТП, Болгария
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