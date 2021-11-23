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ЕС хочет наказывать турфирмы, которые помогают нелегальной миграции

23.11.2021 / 15:47
Европейский Союз готовит новый правовой инструмент, который позволит наказывать туристические и транспортные компании, помогающие в торговле людьми, чтобы воспрепятствовать Беларуси и другим приграничным странам использовать нелегальную миграцию как угрозу против ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Европейская комиссия объявит о новых мерах уже во вторник.

Новый механизм, направленный на наказание тех, кто способствует незаконному ввозу мигрантов в ЕС, является последним ответом на кризис на границе с Беларусью.

Этот шаг был сделан через два дня после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Европа сталкивается с "синхронизированной" угрозой безопасности из-за пограничного кризиса.

Согласно документам, ЕС считает, что недавние события не могли произойти без участия некоторых транспортных операторов сознательно или бессознательно.

Согласно выдвинутому предложению, все транспортные операторы – наземные, воздушные, внутренние водные и морские – которые, как считается, участвуют в контрабанде или торговле людьми в ЕС или способствуют им, могут столкнуться с приостановкой действия лицензий, ограничениями на операции в Европе и замораживанием транзита через ЕС.

В документах говорится, что любые меры, налагаемые на операторов, будут пропорциональны особенностям каждого случая и их срок не должен превышать года, после чего они будут пересмотрены и, возможно, возобновлены.

Напомним, после переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что технические переговоры с представителями власти Беларуси не означают переговоры с режимом Лукашенко, а позиция по санкциям остается неизменной.

евросоюз, миграция
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