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В Китае нашли нулевого пациента, заразившегося ковидом

19.11.2021 / 13:15
Названо имя первого заразившегося коронавирусом человека.

Нулевым пациентом является Вэй Гуйсянь, работавшая продавцом морепродуктов на рынке в Ухане, утверждает ученый Майкл Воробей. Об этом сообщает The Guardian.

Майкл Воробей, ведущий эксперт по отслеживанию эволюции вирусов в Университете Аризоны, представил отчет, в котором считает, что расследование Всемирной организации здравоохранения было неверным с точки зрения ранней хронологии пандемии.

Специалист после изучения данных в медицинских изданиях, а также интервью в китайских СМИ, обнаружил расхождения в сроках задокументированного инфицирования.

Ученый утверждает, что первой заболевшей является именно продавец на рынке, а не 41-летний бухгалтер, живший за много километров от рынка.

Согласно новым данным, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 у Вэй Гуйсянь.

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