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Билл Гейтс сообщил, когда закончится пандемия

18.11.2021 / 10:03
Смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года.

Это при условии, если не появятся новые более опасные COVID-штаммы. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. 

"На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз", - сказал он на Новом экономическом форуме, проходящем в Сингапуре.

Гейтс предполагает, что "при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу".

Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.

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