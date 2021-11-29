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Украинские и сербские ученые будут совместно исследовать историческое наследие Афона

29.11.2021 / 16:05
Украинские и сербские ученые будут совместно исследовать историческое наследие Афона
Источник: Центр информации УПЦ
Среди пунктов подписанного Меморандума предусмотрена помощь в поиске рукописей, исторических документов и архивных материалов, касающихся Афона, проведения конференций, выставок, отражающих исторический процесс, связанный с деятельностью сербских и украинских монахов в монастырях Афона, общие научные исследования

В Белграде директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило и директор Архива Сербской Православной Церкви доктор Радован Пилипович подписали Меморандум об объединении усилий и сотрудничестве в вопросах исследования многовекового культурно-исторического наследия Афона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на afon.org.ua, Меморандум предусматривает всестороннее сотрудничество украинских и сербских ученых в области научно-исследовательской и информационно-издательской деятельности, включая обмен информацией и профессиональным опытом в области изучения афонского наследия, исследования истории Афона, афонских рукописей, старопечатных изданий, архивных материалов и осуществления проектов в области археографии и библиографии.

Среди пунктов подписанного Меморандума предусмотрена помощь в поиске рукописей, исторических документов и архивных материалов, касающихся Афона, проведения конференций, выставок, отражающих исторический процесс, связанный с деятельностью сербских и украинских монахов в монастырях Афона, общие научные исследования, публикации статей книг и монографий.

В ходе проведенных переговоров между руководством Международного института афонского наследия и Архива Сербской Православной Церкви достигнута договоренность об организации совместной украинско-сербской научной экспедиции на Святую Гору Афон для работы в архивах и библиотеках афонских монастырей с целью поиска и исследования источников, касающихся многовековой истории украинского и сербского присутствия на Афоне.

Во время посещения Архива Сербской Православной Церкви украинские ученые ознакомились с его работой и документами из архивных фондов. В частности, были предоставлены для ознакомления документы, касающиеся сербского афонского монастыря Хиландар, в котором подвизались, кроме сербских монахов, также выходцы из украинских земель, а сам монастырь на протяжении своей многовековой истории имел интенсивные духовно-культурные связи с украинскими монастырями и церковными и культурными деятелями Украины

В здании одного из старейших сербских духовно-учебных заведений – Семинарии святого Арсения Сремаца в Сремских Карловцах Сергей Шумило провел презентацию книг об украинских подвижниках на Афоне и репрессированном духовенстве в Украине времен коммунистического террора. Представленные комплекты книг он передал в дар библиотекам Карловацкой семинарии, Белградского университета, Архива СПЦ и других учреждений.

Как сообщалось ранее, в июле Международный институт афонского наследия подписал Меморандум о сотрудничестве с Национальным центром рукописей Грузии им. Корнелия Кекелидзе.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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