Священник УПЦ рассказал, как новомученики побеждали страх

Панацеей от всех страхов есть Воскресение Христово.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Гавриленко.

«Страх основывается на отношении к смерти и отношении вечности. Страхов много, а жизнь одна и определяет участь навсегда. Святые – это прежде всего церковные люди. Запахом вечности пропитана церковная жизнь. Они осознанно подошли к своей жизни как к жизни вечной», - сказал священник.

Он напомнил, что страх по определению Библии – это лишение помощи от рассудка. «Вот почему добродетель рассуждения – главная аскетическая добродетель. Тревожные слухи не должны сбивать с толку, даже если живем в последние времена. Верующие призваны помнить слова Спасителя: «Не бойтесь, Я победил мир». Он – Хозяин исторического процесса. Даже если движется конец истории перед вторым Пришествием всем верным Господь заповедал радоваться», - объяснил отец Андрей.

По его словам, что страх будет присутствовать пока не покроет благодать. Далее он приводит слова священномученика Михаила Чельцова, который сидя в камере и готовясь к смерти писал о сердечной тяжести: «Тучи немного смягчались молитвой, надеждой и чтением «Писем к Олимпиаде». Трудно молиться, когда тьма вокруг. Но, страх лечится молитвой. Силы, которые тратим на страх жизненно необходимо направить на молитву. Свой ум привязать к молитве. К примеру, Иоанн Златоуст молился словам: «Господи не оставь меня»».

Страх смерти, предсмертная агония, переход из этой в жизни в будущую у новомучеников был через молитву, подчеркнул священник Андрей Гавриленко.

«Священномученик Сергий Мечёв, рассуждая о смерти, говорил, что это то, что можно избежать. Она не естественна, не присуща нашей природе, но лишь «через грех вошла в тебя смерть». Надо выгонять грех из себя, чтобы вышла вместе с ним и смерть. Выгоняй грех и меньше будет страхов», - рассказал священник, и добавил, что смерть и гроб это не конец жизни.

Священномученик замечал: «Истинный христианин радуется, любуется этой жизнью, как даром Божиим. В этом радостном приятии жизни и состоит одно из важнейших отличий христианина от нехристианина. Но, радуясь земной жизни, христианин еще больше радуется, что он здесь, на земле, получает познание другой, небесной жизни. Собирайте же сокровища еще здесь, на земле. Тогда вы начнете ценить в себе Царство Божие, и смерть уже не будет страшить вас, но будет для вас радостным и желанным переходом в иную жизнь».

«Все страхи питаются из одной тарелки, то есть из страха перед смертью. Именно поэтому Пасха есть основа жизни для христиан. Победа над смертью жизненно необходима. Все святые призывают: «Взгляни жизни в глаза – она вечна!». Воскресение Христово – это и есть панацея от всех страхов. Поклоняющиеся Святому Христову Воскресению признают радость победы над смертью и всеми страхами «смертию смерть разруши». Какие бы стархи не посещали сердце вспомним писание, где Давид взывал к надежде: «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся?» (Пс. 26:1)», - священник Андрей Гавриленко.