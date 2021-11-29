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Пять областей Украины уже не "красные"

29.11.2021 / 16:10
Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют признаков"красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными".

 

Согласно данным таблицы Минздрава, в этих регионах в норме следующие показатели:

  • загруженность коек с кислородом;
  • уровень и динамика госпитализаций;
  • уровень заболеваемости;
  • коэффициент выявления случаев заболевания.

Эти показатели соответствуют "желтой" зоне.

Но решение о переводе из красной в желтую зону должна принять правительственная комиссия.

Причем, может быть вариант, что сами регионы откажутся от ослабления карантина (как это уже произошло со Львовской и Луганской областями).

Одновременно с этим сегодня Закарпатская область перешла из "желтой" в "оранжевую" карантинную зону.

В "желтой" карантинной зоне четыре области: Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. В "оранжевой" – два региона: Полтавщина и Закарпатье.

Остальная Украина остается в "красной" зоне.

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