Пять областей Украины уже не "красные"

Согласно данным таблицы Минздрава, в этих регионах в норме следующие показатели:
- загруженность коек с кислородом;
- уровень и динамика госпитализаций;
- уровень заболеваемости;
- коэффициент выявления случаев заболевания.
Эти показатели соответствуют "желтой" зоне.
Но решение о переводе из красной в желтую зону должна принять правительственная комиссия.
Причем, может быть вариант, что сами регионы откажутся от ослабления карантина (как это уже произошло со Львовской и Луганской областями).
Одновременно с этим сегодня Закарпатская область перешла из "желтой" в "оранжевую" карантинную зону.
В "желтой" карантинной зоне четыре области: Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. В "оранжевой" – два региона: Полтавщина и Закарпатье.
Остальная Украина остается в "красной" зоне.