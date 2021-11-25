Украинцам напрогнозировали потепление

26 ноября в большинстве областей Украины без осадков, только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях днем пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье до 12° тепла; в большинстве районов Левобережья ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.



В Киеве в пятницу - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.



27 ноября в Украине ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью на востоке страны без осадков. Ночью и утром в восточных и западных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, на востоке 0-5° мороза; днем 6-11° тепла, в южных областях 10-15°.



В столице в субботу - ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.