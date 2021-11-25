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В УПЦ вышла книга митрополита Антония о священномученике Михаиле Подъельском

25.11.2021 / 16:53
В УПЦ вышла книга митрополита Антония о священномученике Михаиле Подъельском
Источник: Центр информации УПЦ
Книга рассказывает о жизни и исповедническом пути священника, включает фотографии и документы, в том числе протокол допроса, постановление о приговоре, выписку из акта о расстреле

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) выпустил книгу о священномученике Михаиле Подъельском, расстрелянному большевиками в 1937 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, новая книга вошла в серию «Киевские новомученики».

«Святой - действенное противоядие от всепроникающей ложности. Даже в те эпохи, когда христианам внешне ничего не угрожает, святой противостоит тайной власти над умами, которая зовётся общественным мнением, проистекает из общей неправды и обмана людского мира, искажения человеческой природы и в конечном итоге может быть исцелена только Богом. Что уж говорить о тех временах, когда люди объединяются против зла, а пребывающих в его оковах охватывает желание истребить всё, что ярко напоминает об ином – высоком пути, предназначенном для человека», - отметил митрополит Антоний.

Книга рассказывает о жизни и исповедническом пути священника, включает фотографии и документы, в том числе протокол допроса, постановление о приговоре, выписку из акта о расстреле.

«У Господа не бывает плохих концов. Даже камень, брошенный на рельсы, может пустить под откос большой поезд. Точно так же отец Михаил и другие святые, мученики, праведники каждый раз казались слабыми и беззащитными в попытках сразить всепроникновенное зло. Но их боль и верность сокрушали поезда лжи, злобы, насилия, потому что Бог всегда победитель», - напомнил управделами УПЦ.

Первые экземпляры книги «Киевские новомученики. Священномученик Михаил Подъельский» были подарены участникам канонизации святого, состоявшейся в Покровском кафедральном соборе Борисполя 23 ноября.

«Священномученик Михаил Подъельский был искренним пастырем Христовым, который жизнь свою отдал за веру и свою паству…Только на примере таких пастырей возможно подлинное возрождение духовности нашего народа», - подчеркнул владыка.

Как сообщалось ранее, первая книга серии «Киевские новомученики» вышла летом 2021 года. Издание рассказывает о жизни, вере и служении протоиерея Александра Глаголева - выдающегося ученого, известного киевского пастыря начала ХХ века, прославленного в лике святых Киевской епархии УПЦ в 2019 году.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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