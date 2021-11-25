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Вечный праздник: как иностранные топы IT-рынка отдыхают в Украине

25.11.2021 / 12:34
В последние годы IT-индустрия Украины переживает небывалый бум. Ежемесячно открываются тысячи вакансий, а на одного кандидата приходится до 50 свободных позиций.
Спрос превышает предложение, зарплаты растут рекордными темпами даже в кризис, пишет Антикор.

Рынок перегрет: в профессию ломанулись студенты-технари, гуманитарии, менеджеры 35+ и даже пенсионеры. Ажиотаж оправдан, если сравнить среднюю зарплату в IT и вне. По данным Госстата, работники IT-рынка получают в среднем 78000 грн или $2990. Ежемесячная же зарплата топ-менеджеров стартует от $7-8 тыс. и может достигать нескольких десятков тысяч. Раздутые зарплаты топов иностранного происхождения в купе с низкими по сравнению с Европой и США налогами, делают Украину еще более привлекательной для переезда сюда боссов из IT.

Одной зарплатой бонусы айтишников не ограничиваются. Часто компании оплачивают им медицинские страховки, аренду жилья, абонементы в спортзал, обучение, командировки и, конечно, щедро «укатывают» на корпоративах: вечеринки в духе «Волка с Уолл-стрит», изысканная еда, дорогой алкоголь, наркотики, девушки, диджей-сеты и то, что остается за закрытыми дверьми.

В редакцию Антикора попала подборка фото с корпоративов IT-компании Playtika, иностранные боссы которой любят шумно отдыхать в Украине.

Генеральному директору Murka Games (принадлежит Playtika) Давиду Бараку есть чем гордиться. В свои слегка за 30 он успел поработать на израильскую разведку Unit 8200, а сейчас управляет одной из самых дорогих игровых студий на планете. Этот успех не случайность, а результат тяжелого труда и таланта, ведь ещё в колледже его 4 года подряд выбирали гордостью курса. Умный, красивый и богатый. Не удивительно, что Барак пользуется популярностью у женщин. Правда, образ мачо немного подпортила недавняя вечеринка, на которой Давид в пьяном виде имитировал секс с ананасом.

Основатель и CEO Playtika Роберт Антокол начал свою карьеру в израильском подразделении Apple и даже успел прикоснулся к созданию легендарной FIFA. Сейчас ему 53, и за это время у него было много крутых проектов, но настоящий успех и богатство пришли с Playtika.

Всего через год после создания он продает её Caesars за $66 млн. Роберт из компании не ушел и, помимо внушительных годовых бонусов ($17 млн), Playtika оплачивает личный самолет и охрану. Но сейчас деньги отошли на второй план, ведь Роберт переживает вторую молодость.

Он не пропускает ни одной вечеринки и лично ведет корпоративы в качестве диджея. Получается настолько круто, что, несмотря на возраст, молоденькие сотрудницы в настоящем восторге от своего шефа. Роберт отвечает им взаимностью и реже своих коллег пользуется услугами украинских эскортниц.

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