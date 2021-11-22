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На Кировоградщине освятили 2 новых храма УПЦ

22.11.2021 / 12:25
На Кировоградщине освятили 2 новых храма УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия

На Кировоградщине в селе Семидубы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого Архистратига Михаила.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-kr.org.ua, чин освящения совершил митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Митрополит Иоасаф обратился поздравил всех присутствующих с событиемв жизни общины, а также наградил орденом святого равноапостольного князя Владимира мецената строительства храма Владимира Гордиенко.

Освящение нового Свято-Михайловского храма в селе Водяное Компанеевского района совершил архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп.

После литургии владыка поздравил всех с праздником и освящением храма, вручил церковные награды и грамоты благодетелям и активным прихожанам.

Источник: Inpress.ua
кировоградская область, УПЦ, новый храм
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