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В РПЦ не отрекаются от геев, которые прийдут покаяться

22.11.2021 / 12:00
В РПЦ не отрекаются от геев, которые прийдут покаяться
Источник: lenta.ru
Геи вместе с другими грешниками, например ворами и обжорами, могут приходить в храмы и приносить свое раскаяние

Слова патриарха Кирилла о греховности однополого сожительства не означают, что Русская Православная Церковь отрекается от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или отвергает их.

Об этом сказал заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает lenta.ru.

«Что касается лиц, которые подвержены этому греху, то для них открыты возможности покаяния, духовного исцеления», - сказал представитель РПЦ.

По его словам, геи вместе с другими грешниками, например ворами и обжорами, могут приходить в храмы и приносить свое раскаяние.

Однако, подчеркнул Кипшидзе, о признании нормальности греха говорить нельзя, и именно это имел в виду Патриарх, когда говорил о непризнании однополых союзов. Он объяснил, что если разрушить границу между грехом и праведностью, то любое религиозное учение, любая Церковь закономерно и неотвратимо утратит свое влияние.

Представитель РПЦ заметил с сожалением, что в ряде западных стран под давлением «либеральных СМИ» христианские общины, особенно протестантские, начали пересматривать свою позицию. «Этот подход в РПЦ могут определить только как абсолютно нехристианский, поскольку настоящие христиане - православные, католики, протестанты - никогда не согласятся, что браком можно называть какой-либо союз, кроме союза мужчины и женщины», - сказал Вахтанг Кипшидзе.

Источник: Inpress.ua
геи, рпц, исповедь
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