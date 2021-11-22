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На Закарпатье верующие УПЦ прошли 30 км ночным крестным ходом

22.11.2021 / 12:30
На Закарпатье верующие УПЦ прошли 30 км ночным крестным ходом
Источник: Центр информации УПЦ
Молитвенное шествие прошло по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора

На Закарпатье сотни верующих Украинской Православной Церкви прошли 30 км крестным ходом из Ужгорода к Домбокскому женскому монастырю.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, молитвенное шествие прошло в ночь с 21 на 22 ноября.

Верующих прошли крестным ходом от кафедрального Крестовоздвиженского собора Ужгорода в Домбокский женский монастырь, чтобы поклониться чудотворной иконе «Скоропослушница», находящейся в монастыре.

«Сотни верующих отправляются в молитвенный ночной крестный ход ради спасения своих душ», – сообщает епархия.

Молитвенное шествие прошло по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

В день праздника иконы Божией Матери «Скоропослушница» в монастыре состоялась праздничная Божественная литургия.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Закарпатье, УПЦ
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