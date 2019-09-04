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На Закарпатье сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с мощами святых

04.09.2019 / 12:34
На Закарпатье сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с мощами святых
Крестный ход в Виноградове Источник: Центр информации УПЦ
Во время крестного хода духовенство и верующие УПЦ молились о мире в Украине

На Закарпатье в городе Виноградове сотни верующих Украинском Православной Церкви прошли крестным ходом по улицам города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, молитвенное шествие с преднесением икон и мощей святых угодников возглавил епископ Угольский Симеон.

Во время крестного хода духовенство и верующие УПЦ молились о мире в Украине.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Закарпатье, УПЦ
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