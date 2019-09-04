На Закарпатье сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с мощами святых

На Закарпатье в городе Виноградове сотни верующих Украинском Православной Церкви прошли крестным ходом по улицам города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, молитвенное шествие с преднесением икон и мощей святых угодников возглавил епископ Угольский Симеон.

Во время крестного хода духовенство и верующие УПЦ молились о мире в Украине.