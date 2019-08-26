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На Закарпатье сотни верующих УПЦ приняли участие в крестном ходе в честь 25-летия Хустской епархии

26.08.2019 / 13:58
На Закарпатье сотни верующих УПЦ приняли участие в крестном ходе в честь 25-летия Хустской епархии
Крестный ход Хуст Источник: Центр информации УПЦ
Во время крестного хода архиереи и священники благословляли всех крестом и окропляли святой водой

На Закарпатье в Хусте сотни верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в крестном ходу в честь 25-летия Хустской епархии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Хустскую епархию, впервые в истории этого крестного хода приняли участие шесть архиереев Украинской Православной Церкви. Молитвенное шествие возглавили Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) и митрополит Хустский и Виноградовский Марк (Петровций).

Во время крестного хода архиереи и священники благословляли всех крестом и окропляли святой водой.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Закарпатье, УПЦ
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