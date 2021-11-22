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УПЦ издала книгу про Вилийскую икону Богородицы «Знамение»

22.11.2021 / 14:00
УПЦ издала книгу про Вилийскую икону Богородицы «Знамение»
Источник: Центр информации УПЦ
Книга будет продаваться в церковных магазинах Ровенской епархии и в Почаевской Лавре

В Ровенской епархии УПЦ вышла книга «Икона Божией Матери «Знамение» Вилийская».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, в издание вошли свидетельства людей, которые рассказывают о чудесной помощи по молитвам к Богородице.

«В монографии исследуется история явления и прославления чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Вилийская и ее роль в исторических событиях, в том числе в религиозно-церковной жизни Украины», - отмечается на сайте епархии.

Учитывая потребности верующих, издание дополнено акафистом, молитвой, величанием, тропарем и кондаком.

Издание книги благословил ныне покойный митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей.

Авторы – протоиерей Александр Жук и доцент кафедры всемирной истории РГГУ Ольга Северова.

«Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию, в первую очередь, на верующих и священнослужителей, историков, краеведов, а также всех тех, кто интересуется историей Православия», - сообщают издатели.

Книга будет продаваться в церковных магазинах Ровенской епархии и в Почаевской Лавре. Также ее можно заказать по телефону 067 36 36 743 (отец Александр).

Источник: Inpress.ua
книга, УПЦ, Икона, ровенская епархия
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