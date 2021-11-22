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Из-за голодания у Саакашвили повредился мозг

22.11.2021 / 14:07
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку еще в начале октября, поврежден мозг и внутренние органы.

Об этом заявила подруга Саакашвили Елизавета Ясько после посещения Михаила.

"Неделю назад мы говорили, что его состояние критическое, но даже тогда он был в силах. Сегодня я этих сил не увидела. Те симптомы, о которых мы услышали, что повреждены внутренние органы и головной мозг, это очень страшно. На данный момент я не представляю, как за какое-то короткое время можно реабилитироваться", - сказала Ясько.

При этом Ясько добавила, что морально Саакашвили "держится и продолжает быть в боевом духе".

 

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