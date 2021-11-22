Войти | Зарегистрироваться
18:09

понедельник,
22 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Карантин на исходе? В Украине стали меньше умирать от короновируса

22.11.2021 / 15:06
В Украине впервые за 14 недель снизился показатель смертности от коронавируса по отношению к предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам селекторного совещания.

"По информации Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных. За прошедшую неделю было госпитализировано 24 419 человек, тогда как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи человек. Кроме того, впервые за последние 14 недель количество летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что четвертую неделю подряд в Украине сохраняется высокий уровень вакцинации против COVID-19. За прошедшую неделю было сделано 1,718 млн прививок. 

В полиции в свою очередь отчитались о проверках соблюдения карантинных ограничений и подделки COVID-документов.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 ноября
21 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.