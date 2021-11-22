Карантин на исходе? В Украине стали меньше умирать от короновируса

"По информации Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных. За прошедшую неделю было госпитализировано 24 419 человек, тогда как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи человек. Кроме того, впервые за последние 14 недель количество летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что четвертую неделю подряд в Украине сохраняется высокий уровень вакцинации против COVID-19. За прошедшую неделю было сделано 1,718 млн прививок.

В полиции в свою очередь отчитались о проверках соблюдения карантинных ограничений и подделки COVID-документов.