СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу".

Данилов отметил, что такое число умерших могут зафиксировать уже в начале ноября.

"К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID (за сутки - ред.) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться", - заявил Данилов.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону.

На сегодняшний день в "красную" зону карантина входят восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская и Николаевская.

В "желтой" зоне остается три региона - Кировоградская, Закарпатская и Винницкая. Остальные пока относятся к оранжевому уровню эпидбезопасности.

Отметим, Украина обновила антирекорд по коронавирусу.

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