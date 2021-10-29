Войти | Зарегистрироваться
18:35

пятница,
29 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Волыни богословы УПЦ искали пути решения вопросов соборности и первенства в Церкви

29.10.2021 / 17:16
На Волыни богословы УПЦ искали пути решения вопросов соборности и первенства в Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Участникам мероприятия также представили последние издания КДА

Киевская духовная академия провела в Волынской епархии круглый стол на тему «Актуальные проблемы современного Православия».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, круглый стол был проведен по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви, который поручил КДА провести в текущем году мероприятия, посвященные богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

Киевские духовные школы на мероприятии представили профессор протоиерей Сергей Ющик, который выступил с докладом «Единство Церкви как основа призвания Православия», и преподаватель иеромонах Митрофан (Божко) с докладом «Титул “Вселенский” в Константинопольском Патриархате: возникновение и эволюция его значения и содержания».

От Волынской духовной семинарии с докладами выступили проректор по учебной работе архимандрит Феофан (Кирилюк): «О значении поминовения или не поминовение представителя высшей церковной иерархии в условиях его антиканонической деятельности на примере литургических диптихов», и проректор по научной работе протоиерей Александр Федчук: «Местные факторы захватов храмов УПЦ на Волыни и главные причины сохранения канонических приходов в горячих точках (2019 - 2020 гг.)».

После чтения докладов состоялось их обсуждение.

Участникам мероприятия также представили последние издания КДА - «Украинская Православная Церковь: вехи истории» и Богословское руководство по терминологическому правописанию на украинском языке, а также перевод труда митрополита Киккского и Тиллирийского Кипрской Православной Церкви Никифора «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». Экземпляры этих изданий передали духовенству Волынской епархии.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.