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Закарпатский облсовет отправил в отставку своего главу-"слугу"

29.10.2021 / 15:47
Депутаты Закарпатского облсовета на сессии в четверг 28 октября проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего председателя Алексея Петрова, представляющего партию "Слуга народа".

Об этом сообщает Zaxid.net

По информации издания, еще перед началом сессии возле здания облсовета на площади Народной в Ужгороде состоялся митинг медиков и библиотекарей, которые выступали против реорганизации и объединения коммунальных больниц и библиотек.

А за 10 минут до запланированного начала заседания на сайте совета опубликовали распоряжение его председателя Алексея Петрова о переносе сессии на 29 ноября. Однако собравшиеся в сессионном зале депутаты самостоятельно начали регистрацию, избрали председательствующего и открыли сессию. В зале зарегистрировались 36 депутатов.

Заседание возглавил депутат Владимир Чубирко ("Родное Закарпатье"), в повестку дня внесли проект решения о досрочном прекращении полномочий председателя Закарпатского облсовета Алексея Петрова, за который проголосовали почти все присутствующие – 35 из 36 голосов.

Справка: 45-летний Алексей Петров - кандидат юридических наук, имеет воинское звание генерал-майора, участник боевых действий в зоне АТО.

С 2017 по 2019 возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области, возглавлял Закарпатскую ОГА.

В декабре 2020 года был избран председателем Закарпатского областного совета.

Источник

Алексей Петров, Закарпатский облсовет
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