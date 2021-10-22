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Предстоятель УПЦ расскажет, для чего в жизни человека Бог попускает падения

22.10.2021 / 19:00
В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о силе смирения

Падения ведут человека часто к глубокому смирению.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 23 сентября, в 07.00 на «Интере».

«Падение Бог попускает и временами падения бывают более полезными, чем победы, так как падение учит человека пониманию того, что я - ничто, что все есть Бог. И падения ведут человека часто к глубокому смирению, в котором он полностью отдается в руки Божьи», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о силе смирения.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
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