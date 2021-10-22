Войти | Зарегистрироваться
20:30

пятница,
22 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Житомирской области освятили новый храм УПЦ

22.10.2021 / 19:45
В Житомирской области освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Вокруг новой церкви духовенство и верующие прошли крестным ходом

На Житомирщине в селе Вышевичи Радомышльского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ovruch.church.ua, чин великого освящения совершил митрополит Овручский и Коростенский Виссарион (Стретович).

После освящения в храме была совершена Божественная литургия

Вокруг новой церкви духовенство и верующие прошли крестным ходом.

Митрополит Виссарион наградил настоятеля, благотворителей и активных прихожан храма орденами УПЦ и благословенными грамотами.

Также архиерей поздравил всех с радостным событием, и отметил, что новый красивый храм Овручской епархии УПЦ «будет призывать к миру, молитве, прощению, радости, духовной красоте во славу Божию и процветанию Украины».

Источник: Inpress.ua
упц, житомирская область, новый храм
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.