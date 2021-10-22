В Житомирской области освятили новый храм УПЦ

На Житомирщине в селе Вышевичи Радомышльского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ovruch.church.ua, чин великого освящения совершил митрополит Овручский и Коростенский Виссарион (Стретович).

После освящения в храме была совершена Божественная литургия

Вокруг новой церкви духовенство и верующие прошли крестным ходом.

Митрополит Виссарион наградил настоятеля, благотворителей и активных прихожан храма орденами УПЦ и благословенными грамотами.

Также архиерей поздравил всех с радостным событием, и отметил, что новый красивый храм Овручской епархии УПЦ «будет призывать к миру, молитве, прощению, радости, духовной красоте во славу Божию и процветанию Украины».