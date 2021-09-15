На Житомирщине в Городницокм монастыре УПЦ освятили новый храм

На Житомирщине в Городницком ставропигиальном монастыре Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу обители, чин освящения храма совершил управделами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

После освящения в новом храме совершили первую Божественную литургию.

Митрополит Антоний рассказал присутствующим о подвиге преподобного Симеона Столпника и призвал верующих к молитве и покаянию.

Священнослужители и миряне совершили крестный ход и праздничный молебен.

Новый храм построен по инициативе и трудами наместника монастыря архиепископа Городницкого Александра. В обители также выразили благодарность всем благотворителям, которые помогали в возведении церкви.