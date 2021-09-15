Нежинская епархия УПЦ передала медикам Черниговщины препараты для лечения COVID

Священники Нежинской епархии Украинской Православной Церкви передали медучреждениям Черниговщины препараты для лечения осложнений у больных коронавирусом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, антибиотики были предоставлены наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.

По благословению митрополита Климента священники епархии передали лекарства в амбулаторию общей практики семейной медицины Прилуцкого района. Также препараты передали в лечебные учреждения Нежинского района: сельские амбулатории Мрина и Липового Рога и участковую больницу Ровчак-Степановки.

Как сообщалось ранее, священники Нежинской епархии передали медикаменты для лечения больных коронавирусом в три медицинские учреждения Черниговской области.