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Нежинская епархия УПЦ передала медикам Черниговщины препараты для лечения COVID

15.09.2021 / 12:22
Нежинская епархия УПЦ передала медикам Черниговщины препараты для лечения COVID
Источник: Центр информации УПЦ
Антибиотики были предоставлены наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом

Священники Нежинской епархии Украинской Православной Церкви передали медучреждениям Черниговщины препараты для лечения осложнений у больных коронавирусом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, антибиотики были предоставлены наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.

По благословению митрополита Климента священники епархии передали лекарства в амбулаторию общей практики семейной медицины Прилуцкого района. Также препараты передали в лечебные учреждения Нежинского района: сельские амбулатории Мрина и Липового Рога и участковую больницу Ровчак-Степановки.

Как сообщалось ранее, священники Нежинской епархии передали медикаменты для лечения больных коронавирусом в три медицинские учреждения Черниговской области.

Источник: Inpress.ua
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