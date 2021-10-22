Войти | Зарегистрироваться
17:27

пятница,
22 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Изменились правила поездок между областями: нужно иметь ковид-сертификат или тест

22.10.2021 / 16:56
С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19, на некоторых вокзалах открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 11 октября, Министерство здравоохранения и Укрзализныця

Дословно МОЗ: "Сегодня начали действовать новые правила перевозок пассажиров между регионами. Для того, чтобы воспользоваться автобусом, поездом или самолетом, нужно предъявить либо документ о прививках, либо отрицательный тест на Covid-19 (ПЦР-методом или экспресс, действующий 72 часа)".

Для проезда между "желтыми" и "красными" регионами подойдут и "желтый", и "зеленый" сертификаты о вакцинации (ранее говорили, что для желтой зоны достаточно отметки об одной дозе вакцины, а для красной нужно две дозы).

Проводники во время посадки в поезд должны проверять, есть ли у пассажира сертификат о вакцинации в бумажном или электронном виде, или как альтернатива – справка о негативном ПЦР-тесте или экспресс-тесте на антиген, сделанных не позднее, чем за 72 часа до путешествия.

Детям до 18 лет не нужно иметь документы о вакцинации, или тестировании.

Те, кто имеет противопоказания к прививке, могут сделать тест на коронавирус.

При отсутствии необходимых документов о вакцинации или тестирования проводники могут не допустить пассажира в поезд.

В то же время, пункты экспресс-тестирование уже работают на 10 железнодорожных вокзалах: в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

Пассажиры с билетом на поезд могут сделать Covid-тест за 350 гривен: такую услугу предоставляет "Медицинская лаборатория CSD".

Также с 21 октября на 5 железнодорожных вокзалах – Киев, Харьков, Одесса и Днепр – будут работать пункты бесплатной вакцинации против коронавируса.

Даже вакцинированы должны носить защитные маски в транспорте.

Напомним, 11 октября Кабинет министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности – с 21 октября все пассажиры и водители межрегиональных перевозок должны иметь негативный ковид-тест или прививку.

13 октября в "Укрзализныце" пояснили, что в поездах межобластного сообщения проводники при посадке будут проверять, есть ли у пассажиров сертификат о вакцинации или тест на Covid.
С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
В ближайшее время могут перейти в "красную" зону Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

Источник

транспорт, коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.