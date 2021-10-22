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Лукашенко назвал COVID возможным лекарством от рака: что он имел в виду

22.10.2021 / 16:15
Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко поддержал гипотезу о том, что COVID якобы влияет на снижение онкозаболеваемости.

По его словам, он рассчитывает на то, что эта болезнь сможет вытеснить рак.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что он заявил об этом на встрече с работниками Минской областной клинической больницы после посещения онкологического центра.

"Для себя почерпнул что-то хорошее. Самое лучшее, что … COVID не только на данном этапе придавил грипп, но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили. Что-то происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных COVID нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний. Это то, что я почерпнул нового для себя", - сказал заявил Лукашенко.

Отметим, ранее белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости.

В частности, речь идет о том, что при коронавирусной инфекции отмечается резкий всплеск иммунитета с выработкой большого количества антител. Клетки иммунной системы и антитела характеризуются очень высокой неспецифической противоопухолевой активностью, и это используется в противоопухолевой иммунотерапии

"Таким образом, такое комплексное воздействие (с одной стороны, гипертермия, с другой - всплеск иммунитета) может тормозить опухолевый рост, приводить к регрессии опухолей и даже в некоторых случаях к излечению", - отметил заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Красный.

В подкрепление своей гипотезы он привел данные о том, что в 2020 году в Беларуси на фоне пандемии впервые произошло резкое снижение онкозаболеваемости сразу на 20%. А в этом году заболеваемость снизилась еще больше.

Напомним, ранее Лукашенко говорил, что Беларусь выпустит свою вакцину от COVID в 2023 году.

Источник

рак, коронавирус, Лукашенко
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