В Раде сказали, когда могут принять закон о столице

Об этом Ррассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин.

По его словам, есть два варианта, когда парламент может принять документ о столице.

"Либо он будет принят на третьей неделе ноября. Либо же в последнюю неделю ноября - начало декабря, это 30-е ноября - 2 декабря. Эти две недели вполне реалистичны для голосования, сроки будут зависеть от того, что будет в повестке дня перед этим документом", - отметил нардеп.

Но после принятия этого законопроекта президент вряд ли успеет сменить главу КГГА до конца года, уточнил Безгин.

"В законопроекте заложен переходный период - это шесть месяцев всей трансформации. Это значит, что успеть назначить нового главу КГГА до конца года - нет. Зайти в 2022 года с новым человеком во главе КГГА - вполне реально. Но не во всех сферах оно сразу заработает, потому что нужно набрать людей, выстраивание структуры с нуля и так дальше", - объяснил депутат.

По словам Безгина, документом не будет предусмотрено проведение досрочных выборов мэра или Киевсовета

Напомним, профильный комитет ВР рекомендовал нардепам принять закон о столице.

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