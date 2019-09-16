В Раде зарегистрирован новый проект закона о столице

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве".

Документ имеет регистрационный номер 2143 и внесен в парламент 13 сентября, пишет «Сегодня».

По данным официального сайта парламента, документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководства. Текст самого законопроекта на сайте пока отсутствует.

Между тем, как заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, в новой редакции закона о столице может не быть должности главы Киевской городской государственной администрации – вместо председателей областных государственных администраций, к которым приравнивается и должность руководителя КГГА, планируют ввести институт префектов, сообщает "Левый берег".

«Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции, как председатель КГГА, вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет председателей ОГА», – заявил депутат.

Корниенко добавил также, что хоть статус Киева и регулируется отдельным законом, но "не может выпадать из общей канвы".

«Если по всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно, "танцы" вокруг должности председателя КГГА уже теряют актуальность», – отметил депутат.