Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием для РФ

Об этом сообщает российское издание "ТАСС"

Прямая речь: "Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием… Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

По его словам, передвижение российских войск к границе Украины проводились во время "массированных учений НАТО, проходивших у российской границы".

Песков заявил, что "все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО - никто".

Прямая речь: "Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров".

Напомним: президент России Владимир Путин считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий".

Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке заявил о необходимости определить для Украины временную перспективу относительно ее вступления в Альянс.

В сентябре Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом обсудили путь Украины в НАТО. Байден повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.

Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Источник