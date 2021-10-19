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Решение суда о незаконности вмешательства иностранцев в дела Украины станет поводом давления на Зеленского, - эксперт

19.10.2021 / 12:33
На прошлой неделе Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти в Украине. Данное решение соответствует закону, но, тем не менее, станет причиной ухудшения отношений между Западом и украинской властью.

Как пишет Капитал, об этом заявил политический консультант, директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник.

«Это решение не просто соответствует закону. Оно создает дополнительную аргументационную базу для рассмотрения этого вопроса в Конституционном суде, ведь мы помним, что Верховный суд по этому поводу обратился в Конституционный суд... Мне кажется, даже человек со школьным образованием понимает, что в Конституцией Украины не предусмотрено какое-либо влияние иностранцев на формирование органов власти. Участие неграждан в этом процессе очевидно противоречит Конституции Украины и законам», — отметил эксперт.

Он не исключает, что решение суда было принято с согласия части окружения президента. И предрекает, что данное решение станет поводом для ухудшения отношений между Западом и украинской властью.

«Вполне вероятно, что суд не рискнул бы вступать в такую откровенную конфоронтацию сразу и с Западом, и с Офисом Президента.... Запад будет отменять это решение. Будет считать это формой саботажа. Это будет влиять на отношения между Западом и Владимиром Зеленским. Мы уже увидели за последние 12 дней 4 волны компромата в отношении президента — Pandora Papers, Мецгер... Скорее всего и дальше будет давление в части публикаций и давление через шантаж кредитами МВФ, через активность прозападных общественных активистов», — спрогнозировал политолог.

Напомним, что ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти. Речь идет об участии международных экспертов в аттестации прокуроров.

Суд постановил, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в «международные отношения» по вопросам аттестации прокуроров. Кроме того, по мнению суда, обращение в посольство США для привлечения специалистов к реорганизации украинской прокуратуры и их назначение в кадровую комиссию является противоправным. «Иностранные агенты» являются проводниками интересов иностранных государств и международных организаций, кадровая комиссия формировалась под влиянием иностранного государства, что ударило по суверенитету Украины, посчитал суд.

«Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины, очевидно, противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины», — уверены в суде.

Бортник, ОАСК
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