Войти | Зарегистрироваться
13:17

вторник,
19 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине Предстоятель УПЦ освятил медцентр при Банченском монастыре

19.10.2021 / 11:55
На Буковине Предстоятель УПЦ освятил медцентр при Банченском монастыре
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий пожелал работникам медцентра терпения, смирения и умения приносить себя в жертву

На Буковине при Свято-Вознесенском мужском монастыре в Банченах Украинская Православная Церковь открыла медицинский центр «Клиника святителя Луки».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения клиники совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В богослужении участвовали митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, наместник Банченского монастыря митрополит Банченский Лонгин, архиепископ Хотинский Вениамин, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, епископ Герцаевский Силуан, духовенство и верующие.

После освящения Предстоятель УПЦ отметил в своем слове, что Господь создал человека с душой и телом. «И если для души больницей является храм Божий, то для тела иногда нужны подобные новому медцентру места, где человек может восстановить ту гармонию в своем теле, которая нарушается грехами», - отметил Блаженнейший.

Также Митрополит Онуфрий пожелал работникам медцентра терпения, смирения и умения приносить себя в жертву.

В завершение Предстоятель УПЦ благословил всех присутствующих.

Источник: Inpress.ua
клиника, упц, Буковина, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 октября
18 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.