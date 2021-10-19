Войти | Зарегистрироваться
11:45

вторник,
19 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В ближайшее время "красных" областей может стать больше – МОЗ

19.10.2021 / 10:54
По состоянию на 18 октября "красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, но вскоре "красных" регионов может стать больше.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве

Прямая речь Кузина: "Сейчас уровень заболеваемости ковид превышен уже в большинстве регионов. Не исключено, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить также в других областях".

Кузин пояснил, что "красный" уровень эпидопасности в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях установили в частности из-за "легкомысленного отношения к вакцинации".

По показателям "красная" зона грозит Житомирской, Сумской и Луганской областям.

Санитарный врач добавил, что "сейчас у каждого гражданина есть выбор – сделать прививку, или и дальше жить в режиме усиленных эпидемических правил".

Кузин также напомнил, что важно всем придерживаться масочного режима – даже вакцинированным и переболевшим коронавирусом.

Источник

коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 октября
18 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.