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Пик текущей волны пандемии COVID-19 можно ожидать в конце октября – середине ноября – главсанврач

19.10.2021 / 09:11
Пик текущей волны пандемии COVID-19 можно ожидать в конце октября – середине ноября – главсанврач
Пик текущей волны пандемии COVID-19 и пиковые нагрузки на систему здравоохранения можно ожидать в конце октября - середине ноября, прогнозирует заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидались в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года", - сказал он на пресс-конференции в Киеве 18 октября.

"То, что мы сейчас видим, и то, что мы видим в статистике, - это начало активной волны и рост заболеваемости", - подчеркнул он.

В свою очередь, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров также отметил, что пик текущей волны еще впереди.

"Мы еще не на пике, как мне кажется, но мы можем этот пик смягчить путем вакцинации и соблюдения противоэпидемических правил", - сказал он.

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коронавирус, COVID-19
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