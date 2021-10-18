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Эксперт поддержал решение суда, признавшего незаконным иностранное вмешательство в дела Украины

18.10.2021 / 20:26
Решение Окружного административного суда Киева, признавшего незаконным участие иностранцев в формировании украинских органов власти, может вызывать какие угодно эмоции, но юридически, согласно Конституции Украины, только украинский народ и избранные им представители могут осуществлять здесь властные полномочия.

Как пишет Капитал, об этом сообщил в Фейсбук эксперт Виктор Скаршевский.

Он напомнил, что речь идет об участии международных экспертов в аттестации прокуроров.

Суд постановил:

  • — ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в «международных отношения» по вопросам аттестации прокуроров;
  • — обращение в Посольство США для привлечения специалистов к реорганизации украинской прокуратуры и их назначение в кадровую комиссию является противоправным;
  • — «иностранные агенты» являются проводниками интересов иностранных государств и международных организаций;
  • — кадровая комиссия формировалась под влиянием иностранного государства, что ударило по суверенитету Украины;
  • — Офис генпрокурора не предоставил никаких доказательств политической нейтральности, добропорядочности и профессионализма избранных в кадровую комиссию иностранных членов;
  • — участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины;
  • — предписания об участии в аттестации прокуроров делегатов дипломатических миссий и международных организаций нарушают основополагающие конституционные принципы государства, поскольку посольства иностранных государств и международные организации не являются представителями народа Украины и не относятся к народу Украины.

«Решение суда может вызывать какие угодно эмоции, но юридически, согласно Конституции Украины, только украинский народ и избранные им представители могут осуществлять здесь властные полномочия. Конституция не предусматривает, что иностранцы имеют право отбирать в Украине чиновников, прокуроров или судей. Потому что если мы пойдем по такому пути, то почему тогда не передать иностранцам право выбирать Украине депутатов и президента?», — отметил Скаршевский.

По его мнению, любая искусственная внешняя зависимость — это негатив.

«Нет смысла менять зависимость от Москвы на зависимость от Запада. Особенно если эта зависимость, судя по результатам „реформ“ последних 7 лет, ничего положительного не дает Украине», — написал он.

Как считает Скаршевский, решение суда это также повод начать широкую общественную дискуссию о том, какую роль иностранные государства и международные организации играют во внутренней политике Украины.

ОАСК, Скаршевский
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