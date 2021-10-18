Оправдание ВАКС Омеляна вызывает противоречивые чувства

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) планирует обжаловать решение. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

Это решение вызвало противоречивые чувства у служителей Фемиды. "ВАКС оправдал экс-министра Омеляна. Чувства противоречивые. С одной стороны, мы прекрасно знаем, как работает американское НАБУ. Закон для них - это казуистика. Их дело - снять остросюжетный фильм, разгласить ведомости досудебных расследований и, заручившись поддержкой соросят, сходить в посольство за указаниями. Поэтому вполне может быть, что это дело Омеляна и «левое»", - поделились судьи мнением в телеграмм-канале "Под мантией".

"С другой стороны, наш «доблестный» ВАКС почему-то только и оправдывает таких вот – левусов и омелянов. Поющих гимн в вышиванках с Ульяной Супрун. Для других же - аргументов стороны защиты никто не слышит, тут тебе вся жесткость наказания и «справедливость» фейсбучного правосудия от грантоедов. Интересно, будет ли статейка от упоротых соросят из центра помощи коррупции с заголовком «Що не так із рішенням ВАКС у справі Омеляна». Ждем с нетерпением", - отмечают авторы поста.