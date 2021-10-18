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В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

18.10.2021 / 17:51
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В этом он обвинил Украину.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу, сообщает  "Интерфакс".

Песков пояснил, что власти Украины якобы не выполняют минские договоренности.

"Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де факто будет означать выход Киева из минских договоренностей", - сказал он.

Песков также оценил перспективы встречи Путина и Зеленского.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - сказал Песков.

По его словам, Зеленский называет Россию стороной конфликта на Донбассе.

"Участники конфликта описаны в минском комплексе мер. И минский комплекс мер он же является документом Организации Объединенных Наций. И, соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться", - сказал он.

Напомним, ранее Песков говорил, что на сегодня в Кремле не видят перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поскольку, с точки зрения Москвы, "модальности не меняются".

Кроме того, у Путина исключают, что на такой встрече будет поднята тема оккупированного Крыма.

Источник

Путин, Песков, Зеленский
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