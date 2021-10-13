Митрополит УПЦ рассказал, как научиться любить врагов

Необходимо приобретать навык любви, который не появится сам по себе в одно мгновение.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Для того, чтобы увидеть микромир, нужен микроскоп. Для того, чтобы увидеть звёзды, необходим телескоп. А что нужно для того, чтобы увидеть Бога, Который везде существует и всё наполняет? — написал владыка. — Для этого нужно сердце, наполненное любовью».

«К сожалению, ярлык любви сегодня вешают на всё, что угодно, включая даже самые извращённые и постыдные формы греха», — продолжил митрополит. Однако, по его словам, апостол Иоанн Богослов под любовью «всегда имеет ввиду любовь жертвенную, ту, которой любит Сам Бог».

«Господь входит в любящее сердце и наполняет его уже Своей Божественной Любовью, как великим даром. Тогда человек становится богом по благодати и приобретает свойства, которые Бог имеет по Своему естеству. Но прийти к этому можно лишь тогда, когда душа человека пройдёт через нелёгкое горнило скорбей и испытаний. Вершиной такой любви будет любовь к врагам, к тем, кто нас гонит и ненавидит», — написал архиерей.

По его словам, сначала нужно учиться хотя бы сострадать к тем, кто клевещет на нас и делает всевозможные пакости.

«Ведь и в самом деле, эти люди достойны великого сожаления. Они уже живут в аду собственного сердца. Злоба, как огненная лава, бушует в их душах и не даёт покоя ни днём, ни ночью. Что может быть хуже?» — пояснил митрополит Лука.

Владыка отметил, что навык любви вырабатывается со временем.

«Необходимо приобретать навык любви, который не появится сам по себе в одно мгновение. Так же, как разжигаем костёр, потихоньку, веточка за веточкой, и необходимо разжигать любовь в своём сердце. Сначала необходимо ценить собственную чистоту, хранить её, как зеницу ока. Потом научимся любить красоту образа Божьего и в других людях, пусть даже он и обезображен грехом. А спустя время само сердце будет источать вокруг себя искры Божественной Любви, и мир вокруг будет становиться всё светлее», — заключил митрополит УПЦ.